Controlli su imprese edili e cantieri: denunce e sanzioni per lavoro nero e violazione della normativa anti covid

Controlli a Gaeta in tema di lavoro da parte dei carabinieri della tenenza locale, unitamente ai militari del nucleo tutela del lavoro e alla Asl di Latina. Le ispezioni hanno riguardato alcune ditte edili e cantieri del sud della provincia pontina.

Nel corso del servizio un'impresa di Gaeta è stata sanzionata, con contestuale sospensione dell'attività imprenditoriale. I carabinieri hanno infatti riscontrato la presenza di un lavoratorie in nero e le violazioni alla normativa anti covid. Nella stessa circostanza è stato denunciato all'autorità giudiziaria l'amministratore unico dell'azienda, un 41enne del posto, per mancato stoccaggio ed evacuazione dei detriti di un ponteggio, tra l'altro privo di parapetto, utilizzato per lavori in quota. Denunciato anche il geometra della ditta, 38enne di Formia, per mancato adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento.

I controlli hanno poi portato alla sospensione dell'attività imprenditoriale di un'altra azienda di Itri per violazione della normativa anti covid. Una terza società cooperativa di Gaeta, sottoposta alle medesime verifhce, è risultata invece regolare.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per un importo di circa 9mila euro.