Controlli di Natale, carabinieri in alta uniforme per le strade del centro

Prosegue l’attività voluta dal Comando provinciale di Latina in occasione delle festività natalizie che ha visto protagonisti i carabinieri in grande uniforme. Sono in corso in questi giorni, e hanno interessato anche il territorio di Terracina, infatti, gli specifici servizi di prossimità, predisposti dall’Arma, con l’obiettivo di accrescere la percezione di sicurezza verso le comunità locali.

E i militari in alta uniforme, di pattuglia a piedi per il centro di Terracina, hanno attirato anche l’attenzione dei passanti, soprattutto i bambini, incuriositi dalla bellezza del tradizionale mantello, iconografia dei “carabinieri nella tormenta”, simbolo della fatica di un cammino compiuto all’unisono, nelle avversità.

Così, le numerose persone a passeggio per acquistare i regali di Natale che affollano le centrali via Roma, via della Vittoria, piazza della Repubblica si sono fermate ad ammirare le storiche uniformi, facendo foto e selfie con i carabinieri. Un piacevole momento per scambiare quattro chiacchiere e trasmettere un senso di vicinanza alla cittadinanza, a cui tutta l’Arma locale augura di poter trascorrere le imminenti festività natalizie in un clima di pace, serenità e, soprattutto, sicurezza.