Furto aggravato, arrestato un 35enne: due borseggi in un istituto pubblico

Nella giornata di venerdì, a Priverno, i Carabinieri della stazione locale hanno tratto in arresto un 35enne del posto per furto aggravato: l'uomo era già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora a Roccasecca dei Volsci, dove ha la residenza. Il Tribunale competente ha revocato la precedente misura, poiché in virtù delle risultanze investigative dell’arma di Priverno è stato ritenuto responsabile di due furti all'interno di un istituto pubblico il 29 giugno e il 1 luglio scorsi. Così dal Tribunale è stata avanzata la proposta di aggravamento della misura cautelare.