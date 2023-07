Fermato dai carabinieri per un controllo, si scaglia contro i militari e cerca di scappare

E' stato denunciato a Cassino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Un 24enne della provincia di Latina è stato fermato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cassino, ma nel tentativo inutile di sottrarsi al controllo dei militari ha cercato di dileguarsi a piedi nelle campagne.

Come riporta Frosinone Today, il giovane è stato rincorso e poi raggiunto e bloccato. I carabinieri lo hanno perquisito scoprendo così che il ragazzo nascondeva quattro grammi di marijuana, detenuti, secondo quanto dichiarato, per uso personale. A conclusione delle operazioni è stato denunciato per resistenza e segnalato al prefetto per la droga.