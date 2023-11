Carabinieri, cerimonia per il congedo del luogotenente De Cristofaro e la targa consegnata dal figlio

Momento emozionante presso il Reparto Territoriale carabinieri di Aprilia per la cerimonia per il congedo del luogotenente carica speciale Antonio De Cristofaro. La cerimonia si è tenuta nei giorni scorsi per salutare il luogotenente De Cristofaro che ha lasciato il servizio attivo dopo oltre 41 anni, di cui 20 al servizio della comunità apriliana.

Alla presenza del comandante, il tenente colonnello Paolo Guida, l’evento ha visto la partecipazione anche di diversi colleghi dell’intero Reparto Territoriale. Significativo è stato il momento della consegna della targa ricordo da parte del figlio Vincenzo, anche lui appartenente all’Arma dei carabinieri con il grado di maresciallo.