Studenti a lezione di legalità: l’incontro con i carabinieri ad Aprilia

Proseguono le iniziative dell’Arma dei carabinieri nelle scuole nell’ambito del protocollo intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca sulla “Formazione della cultura della legalità”. Nei giorni scorsi il comandante della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, tenente Angelo Sgueglia, e il maresciallo Giuseppe Carella della locale Sezione Operativa hanno partecipato all’incontro didattico con gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Rosselli diretto dalla professoressa Antonietta De Luca.

I militari durante l’intervento si sono soffermati sugli argomenti pilastro del progetto sulla legalità quali bullismo e cyberbullismo, internet, violenza in genere, droga e abuso di alcol. Sono poi state illustrate le nozioni essenziali che caratterizzano i comportamenti delle persone violente, di bulli e tossicodipendenti, nonché le conseguenze dell’uso smodato delle bevande alcoliche e gli effetti dannosi che provoca l’uso delle sostanze stupefacenti, facendo concreti riferimenti a fatti di cronaca nazionale recente riguardante il fenomeno della cosiddetta “malamovida”. E’ stato poi proiettato un video dell’Arma e illustrate le varie articolazioni e specialità dell’Istituzione, e anche un filmato avente ad oggetto “Assetti Cyber dell’Arma dei Carabinieri – Le indagini informatiche e telematiche”

Sentita e attiva la partecipazione degli studenti e degli insegnanti che ha portato a un costruttivo confronto sui temi trattati, finalizzati ad approfondirne contorni e tratti salienti sia dal punto di visto sociale ed educativo, sia dal punto di vista più strettamente legato alle funzioni preventive e repressive dell’Arma dei Carabinieri contro ogni forma di violenza e illegalità.

Al termine dell’incontro, alla presenza della referente del progetto, la professoressa Luigina De Chiara, e dell’insegnante di informatica, professoressa Devito Angela, è stato consegnato il volume “Le Storie di Dora – Le sfide del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” ad alcuni alunni dell’istituto; un modo per onorare una figura importante come quella del generale Dalla Chiesa per un virtuale passaggio di consegne dei valori incarnati dal prefetto di Palermo affinché possano essere custoditi dai ragazzi.

“Tenendo fede ad un’ormai collaudata esperienza e alla tradizionale vocazione di vicinanza e prossimità dell’Arma nei confronti della comunità”, nelle prossime settimane si susseguiranno, d’intesa con i dirigenti scolastici dell’intero comprensorio, analoghi incontri con altri studenti. Lo scopo fondamentale, spiegano appunto dall’Arma dei carabinieri, “è quello di fornire ulteriori testimonianze di impegno e rassicurazione sociale con l’obiettivo di stimolare e infondere: cultura della legalità, impegno civile, conoscenza dei rischi della rete internet e delle sostanze stupefacenti, attenzione al territorio e all’ambiente, nonché rispetto delle regole”.