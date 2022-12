Carabinieri, il comando provinciale pontino si rinforza: nuovi militari in servizio

Si rinforza il Comando provinciale dei carabinieri di Latina. Nella mattinata di oggi, lunedì 19 dicembre, il comandante provinciale, colonnello Lorenzo D’Aloia, ha ricevuto quattro militari neo giunti e appena promossi al grado di vice brigadiere.

I nuovi arrivati andranno a potenziare l’organico e contribuiranno assieme ai colleghi già in forza ai reparti, alle esigenze di sicurezza della popolazione e dei territori, assicurando sostegno e prossimità. I nuovi militari sono i vice brigadieri Giuseppe Gravina, proveniente dalla Stazione Roma Montelibretti, e Cristian Pelliccione, proveniente da Velletri, entrambi destinato al Norm di Aprilia – Aliquota Radiomobile, Giuseppe Jacopo Abbate, proveniente dalla Stazione di Roma Centocelle e destinato alla Stazione di Sezze Romano e Giuseppe Albano, proveniente dall’aliquota Radiomobile di Pomezia e destinato alla Stazione di Aprilia.

Il colonnello D’Aloia, oltre a congratularsi con i neo promossi, ha voluto precisare come gli stessi andranno a migliorare l’efficienza dei Reparti di assegnazione a cui forniranno sicuramente un qualificato contributo, con l’obiettivo non solo di accrescere sempre di più il livello di sicurezza di questa provincia, ma anche per perpetuare lo spirito della missione che, da due secoli, caratterizza l’arma dei carabinieri….. quella di essere al servizio del cittadino.

Il Comandante Provinciale di Latina, nella stessa giornata, ha altresì ricevuto, per un caloroso saluto di commiato ed un sentito ringraziamento, il Lgt. C.S. Dario Antonelli già addetto all’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Terracina (LT) che, dopo 40 anni di onorata carriera, è stato posto in congedo, il 18/12/2022, per raggiunti limiti di età.