Carabinieri, dopo 13 anni il comandante Zimbardi lascia Roccagorga: il saluto

Dopo 13 anni di impegno nella comunità, il luogotenente Isidoro Zimbardi lascia la guida della Stazione dei carabinieri di Roccagorga per un nuovo incarico: guiderà la Stazione di Latina Scalo. Il Comune di Roccagorga, nella persona del sindaco Piccaro Nancy, ha voluto tributargli il giusto onore con una cerimonia ristretta, ma molto sentita, nel rispetto delle norme anti-Covid,.

Alla presenza del capitano Francesco Vivona, comandante della Compagnia di Terracina, del capitano Erasmo Piccaro, presidente sezione A. N. C. di Roccagorga, della responsabile del Servizio di Polizia Locale Imperia Tolfa e dei carabinieri in servizio a Roccagorga è avvenuto il commiato del luogotenente, che con emozione sincera ha lasciato il suo saluto a tutta la comunità ricevendo al contempo i ringraziamenti per l’impegno, la dedizione, la professionalità e l’umanità che hanno caratterizzato il suo operato in tutti gli anni di permanenza nella nostra comunità.

In particolare, nel periodo in cui Roccagorga si è trovata nel ad affrontare le difficoltà della zona rossa il lavoro sinergico tra Amministrazione e Forze dell’Ordine ha permesso di affrontare con fermezza ma con grande calma e serenità un momento delicato e difficile per tutta la comunità. Al luogotenente Isidoro Zimbardi sono andati gli auguri di un luminoso prosieguo di carriera da parte di tutta Roccagorga.