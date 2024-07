Evasione e stalking: donna trasferita in carcere dagli arresti domiciliari

I Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo hanno tratto in arresto una donna per i reati di evasione e stalking, nella giornata di sabato 13 luglio. La donna era già stata precedentemente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari: il tribunale di Latina ha disposto un ordine di sostituzione della misura cautelare con la custodia in carcere, revocando il precedente provvedimento, dopo aver svolto ulteriori indagini.