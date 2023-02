Carabinieri, un riconoscimento al luogotenente Di Muro per i 20 anni da comandante della Stazione

C’è stata questa mattina in Comune a Latina una breve ma sentita cerimonia nel corso della quale è stata consegnata una targa dal commissario straordinario Carmine Valente al luogotenente Vitantonio Di Muro, comandante della Stazione dei carabinieri di Latina che da venti anni lavora nel capoluogo pontino.

“Al Luogotenente Vitantonio Di Muro, per il suo impegno ventennale al servizio della Città di Latina. Il Commissario Straordinario Carmine Valente”: è il messaggio riportato sulla targa conferita al comandante come riconoscimento per il suo lavoro nel territorio di Latina. Alla cerimonia hanno preso parte anche il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Lorenzo D’Aloia, il capitano Paolo Perrone comandante della Compagnia di Latina, i luogotenenti Adolfo Montagnaro e Antonio Persichino, il subcommissario Maurizio Alicandro e la famiglia del militare premiato.

“Una presenza a Latina lunga ed eccezionale – ha detto il commissario straordinario al luogotenente Di Muro – che le pone davanti non solo la sfida della permanenza ma anche della maggiore conoscenza del territorio. Lei è una risorsa importante, perché con il suo lavoro entra nel tessuto urbano e sociale della città portata verso una innata simpatia verso i rappresentanti dell’Arma”.

“All’amministrazione comunale va il mio ringraziamento – ha aggiunto il colonnello D’Aloia – per l’attenzione e la sensibilità mostrata nell’accordare questo riconoscimento al luogotenente di Muro che ha scritto la storia dell’Arma con la città di Latina. È un riconoscimento all’uomo e al carabiniere, sempre a disposizione per mettersi al servizio della popolazione. Nello stare vicino alla città e ai cittadini sta il senso del nostro essere carabinieri”.