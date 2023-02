Cartellone pubblicitario spostato senza autorizzazione sulla Pontina: ditta sanzionata

Intervento della polizia stradale sulla Pontina, ma questa volta non per un incidente. All’altezza del chilometro 73+300 sulla corsia laterale della strada statale 148 in direzione Roma, infatti, una ditta specializzata in pubblicità su strada aveva proceduto allo spostamento di un cartellone pubblicitario senza avere l'autorizzazione dell'Ente proprietario, vale a dire l’Anas.

La scoperta è stata fatta nel corso di uno dei servizi di controllo e prevenzione da parte di una pattuglia della polizia stradale di Latina. Terminati gli accertamenti, gli agenti hanno sanzionato la società e hanno dato assistenza nella rimozione del manufatto al personale Anas, chiamato a intervenire sul posto.

“La vigilanza sul rispetto della regolarità e della sicurezza dei cartelloni pubblicitari sulle strade pontine è uno dei compiti della polstrada” ha spiegato il comandante provinciale Gian Luca Porroni.