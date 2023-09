"Aquile nella leggenda": cerimonia del 70° Stormo alla memoria di Alfredo Fusco

Si è tenuta nel comune di Castelforte, giovedì 31 agosto, la cerimonia “Aquile nella leggenda - Aquile in volo verso il futuro” con la quale, in occasione del Centenario dell’Arma azzurra, si è voluto ricordare chi ha dato la vita e allo stesso tempo avvicinare la popolazione del sud pontino alle diverse attività dall’Aeronautica Militare. La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona di alloro al monumento del tenente pilota, Medaglia d'oro al valor militare, Alfredo Fusco, originario proprio di Castelforte, da parte del comandante del 70° Stormo, colonello pilota Giuseppe Bellomo.

Il Colonnello Bellomo ha ringraziato Domenico Tibaldi e l’Associazione “Castelforte Produce” per l’opportunità offerta “di rinsaldare il legame dell’Aeronautica con il territorio pontino in occasione delle celebrazioni del Centenario, di far conoscere la storia, i valori fondanti e il lavoro svolto dagli uomini e dalle donne in azzurro a favore del Paese e della collettività”. L'evento è poi proseguito alle Terme di Suio, dove il personale militare ha raccontato la storia di Alfredo Fusco, a cui è stato intitolato uno degli Stormi più prestigiosi della forza armata, il 6° Stormo di Ghedi; è stata illustrata l’attività del 70° Stormo insieme alle attività quotidiane e ai percorsi per entrare a far parte dell’Arma azzurra.

“Il tenente Pilota Alfredo Fusco rappresenta un esempio di vita per tutti; forza e coraggio uniti ad una profonda passione per il volo - ha chiarato il colonello Bellomo - Questa cerimonia che ha ricordato le gesta eroiche del Ten. Fusco, si traduce in un invito per noi tutti, e i giovani qui presenti in particolare che hanno il futuro della nostra società nelle loro mani, ad apprezzare i valori e gli ideali di libertà e democrazia per cui tanti italiani hanno lottato”

Il 70° Stormo, è posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3a Regione Aerea con sede a Bari e da oltre sessant’anni assolve ai compiti istituzionali di selezionare ed addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché cadetti di altre Nazioni. La Scuola di Volo pontina ha rilasciato, sino ad oggi, oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo.