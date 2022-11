Con l'inganno carpisce le credenziali bancarie e ruba 4mila euro a un pensionato

Una frode informativa è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Castelforte nell'ambito di un'indagine coordinata dai militari della compagnia di Formia. La vittima è un uomo di 70 anni, residente proprio a Castelforte, che attraverso raggiri informatici ha sborsato al truffatore quasi 4mila euro.

I carabinieri hanno denunciato in stato di liberà un uomo di 40 anni residente a Scafati, in provincia di Salerno, che avrebbe indotto la vittima, attaverso una richiesta avanzata via sms, a fornirgli le proprie credenziali bancarie. Una volta carpite le informazioni necessarie il 40enne è riuscito ad accreditarsi la somma di 3.894 euro.