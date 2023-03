Trovato in casa con un fucile detenuto illegalmente e non denunciato

Una denuncia è scattata da parte dei carabinieri della stazione di Catelforte per la violazione della normativa sulle armi. Nell'ambito dei controlli del territorio predisposti dalla compagnia di Formia su tutto il territorio di competenza e in particolare nelle aree in cui risultano più diffusi i fenomeni legati alla microcriminalità, i militari della stazione di Castelforte hanno deferito in stato di libertà un uomo di 55 anni del luogo.

Il 55enne è risultato in possesso, nella sua abitazione, di un fucile a due canne detenuto illegalmene e senza aver ottemperato alle dovuta comunicazione.