Truffata sul web: spende 600 euro ma la merce non viene consegnata

Un'altra truffa sul web smascherata dai carabinieri. La vittima questa volta è una giovane donna di Castelforte che, attraverso il sito internet Masterplace, aveva creduto di acquistare un oggetto pubblicizzato. Si trattava di un utensile per la lavorazione del ferro, per il quale aveva anche accredito al venditore la somma di 620 euro.

Ma la merce in vendita in realtà non gli era stata mai consegnata. E così, quando si è resa conto di essere stata truffata per diverse centinaia di euro, si è rivolta ai militari dell'Arma presentando una denuncia. I carabinieri della stazione di Castelforte, ricostruendo la truffa sono riusciti a risalire all'inserzionista e a ientificarlo. Si tratta di un 19enne di Pomigliano d'Arco, Napoli, ora denunciato per truffa.

