Vende una stufa su Market Place per 450 euro ma non la consegna, denunciato

Proseguono le attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei reati messe in campo dalla Compagnia carabinieri di Formia nell’area del sud pontino.

Negli ultimi giorni i militari hanno raccolto e sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti responsabili di reati di vario genere.

Gli uomini del comando stazione di Castelforte hanno denunciato in stato di libertà un 33enne di Rieti per aver indotto una 32enne del posto, mediante fraudolenta inserzione sul sito internet ‘Market place’, a fargli un accredito su carta prepagata di 450 euro per l’acquisto di una stufa a pellet di fatto mai consegnata alla donna.

I militari del comando stazione di Scauri di Minturno hanno denunciato un 26enne di Minturno per rapina impropria. Il giovane dopo aver rubato alcuni articoli casalinghi di poco valore esposti all’interno di un negozio di Scauri nel fare retromarcia con la propria auto mentre stava per fuggire ha investito la titolare dell’attività commerciale colpendola ad una mano senza procurarle alcuna ferita. La refurtiva, successivamente recuperata dai militari dell’arma, è stata restituita alla legittima proprietaria.