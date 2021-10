Furti in abitazione, fermato un sospetto con una cesoia: allontanato con foglio di via

I carabinieri della compagnia di Formia hanno intensificato le attività di controllo e prevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona, soprattutto in conseguenza di un aumento dei furti in abitazione. Nel corso del servizio i militari hanno fermato a Castelforte un 21enne di Rimini, residente a Santi Cosma e Damiano, che è stato sottoposto a una perquisizione personale sul posto e trovato in possesso, senza motivo, di una cesoia.

Per i militari l'arnese poteva essere verosimilmente utilizzato per tagliare recinzioni e reti a protezione di accessi privati. A carico del giovane è scattato quindi il foglio di via obbligatorio con il divieto di fare ritorno nel comune di Castelforte per tre anni. Il materiale rinvenuto è stato invece sottoposto a sequestro.