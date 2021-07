Auto fuori strada in piena notte, illesa la conducente

L'incidente stradale si è verificato in via delle Terme a Castelforte. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e un mezzo del 118

Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Castelforte. Poco prima delle 2, il personale operativo dei Vigili del Fuoco è intervenuto in seguito ad una segnalazione in via delle Terme: qui la squadra territoriale del locale distaccamento ha effettivamente localizzato un'auto che era finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento.

All'arrivo della squadra il conducente della vettura, una ragazza di origini campane, era già uscita dall'abitacolo apparentemente illesa.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto. Sul posto, per le rispettive competenze, sono arrivati anche 118 e carabinieri.