Dà in escandescenze durante un controllo: minaccia e offende i carabinieri

Proseguono i servizi del controllo del territorio messi in campo dalla compagnia dei carabinieri di Formia e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. I militari in particolare, nell'ambito dell'attività di prevenzione e monitoraggio del territorio, a conclusione di mirate attività investigative hanno fatto scattare una denuncia a carico di un 59enne residente nel comune di Castelforte.

L'uomo, già sottoposto al regime della detenzione domiciliare, durante le fasi di un controllo dei militari ha reagito in maniera violenta, con un'aggressione verbale e minacce ripetute ai carabinieri intervenuti. Per questa ragione è stato denunciato all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.