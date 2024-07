Stalker seriale viola il Daspo e minaccia la titolare di un locale

Aveva appena ricevuto un Daspo Willy con rigoroso divieto di accedere ai locali pubblici o aperti al pubblico, un provvedimento emesso in conseguenza delle ripetute molestie ai danni di avventori e gestori di alcune attività economiche di Castelforte. Nonostante ciò giovedì sera si è reso protagonista dell’ennesimo episodio di violenze e minacce ai danni della proprietaria di un noto locale del paese. La vittima ha però chiamato i carabinieri della locale stazione e per lui è scattato l’arresto ai domiciliari. Protagonista dell’episodio G.R., un 60enne già conosciuto dalle forze dell’ordine a causa dei suoi precedenti per atti persecutori e lesioni personali.

Reati per i quali è stato nuovamente arrestato. La Procura della Repubblica di Cassino – di concerto ed in stretta sinergia con l’operato dei militari - ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari e, una volta convalidato l’arresto, l’uomo è stato poi sottoposto al provvedimento del divieto di avvicinamento alle persone offese con contestuale applicazione di braccialetto elettronico.