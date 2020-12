Ruba i gioielli al nonno, 18enne scoperto e denunciato dai carabinieri

Ruba i gioielli in oro al nonno: un giovane di 18 anni è stato denunciato dai carabinieri a Castlforte. Sono stati i carabinieri della locale Stazione, insieme ai colleghi della Stazione di Santi Cosma e Damiano, a condurre le indagini che hanno permesso di scoprire il giovane.

Giovane che in un secondo momento ha anche confessato di essersi impossessato di alcuni gioielli in oro di proprietà del nonno con il quale viveva. I monili, per un valore di 3mila euro, sono stati poi recuperati dai militari che hanno denunciato il 18enne in stato di libertà.