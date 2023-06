Cavallo cade in una buca di 4 metri: salvato dai vigili del fuoco

Un soccorso particolare e impegnativo quello compiuto dai vigili del fuoco nella giornata di ieri, nel territorio di Lenola. La squadra è stata infatti allertata per soccorrere un cavallo che era precipitato in una cavità del terreno a una profondità di circa 4 metri. Tutto è accaduto in località Ambrifi.

Al recupero dell'animale ha provveduto l'equipaggio di Drago 140 insieme alla squadra del distaccamento di Terracina. Gli operatori hanno raggiunto il cavallo all'interno della cavità del terreno, lo hanno agganciato e poi sollevato con l'aiuto dell'elicottero e portato in salvo in superficie.