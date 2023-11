L'Arma dei carabinieri celebra la Virgo Fidelis e l'anniversario della battaglia di Culqualber

E' stata celebrata questa mattina, martedì 21 novembre, nella cattedrale San Marco, a Latina, la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri, insieme alla commemorazione dell’82° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e della “Giornata dell’Orfano”. La messa, momento centrale della cerimonia, è stata officiata dal vescovo Mariano Crociata, alla presenza del prefetto di Latina Maurizio Falco, del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, della sindaca Matilde Celentano, delle massime autorità civili e militari del territorio e dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma, dei carabinieri in servizio e in congedo e insiene di alcune scolaresche del capoluogo.

La celebrazione della "Virgo Fidelis", proclamata patrona dell'Arma nel 1949 da Papa Pio XII, venne stabilita nella data del 21 novembre, occasione in cui si celebra la festa liturgica della presentazione di Maria Vergine al Tempio e ricorre l’anniversario della “Battaglia di Culqualber”, quest'anno l'82°.

A conclusione dell’evento il comandante provinciale Christian Angelillo, nel rievocare la battaglia, ha ricordato anche che oggi ricorre la Giornata dell’Orfano, rendendo omaggio a tutti quegli orfani che non hanno più riabbracciato i loro genitori che si sono sacrificati nell’adempimento del dovere. Una ricorrenza questa che assume un particolare significato per l’Arma dei carabinieri, tutore dell’ente Onaomac (Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri) che presta assistenza a tutti gli orfani dell'Arma.

Il comandante Angelillo ha infine rivolto un deferente ringraziamento ai familiari dei caduti, ricordando il senso di comunità e coesione che caratterizza la figura del carabiniere.

Le celebrazioni a Formia

Celebrazione, presiedute dal parroco Don Showry, ci sono state anche in località Penitro a Formia alla presenza anche delle associazioni nazionali carabinieri e dei familiari delle vittime del dovere presenti sul territorio. La cerimonia ha offerto anche l'occasione di vedere riunito il personale dell’Arma e delle loro famiglie nel distintivo spirito di corpo che caratterizza l’istituzione. Al termine della cerimonia anche il tenente Tolo, ufficiale al comando della Compagnia di Formia, ha voluto ricordare il senso del sacrificio e lo spirito di appartenenza con i quali i propri collaboratori affrontano i delicati e gravosi impegni quotidiani cui sono devoluti per il bene della collettività.