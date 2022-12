Ermanno D'Arienzo, chi è l'uomo accusato dell'omicidio di Fabrizio Moretto: cinico e spietato

Omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, detenzione abusiva e porto illegale di arma da sparo. Con queste accuse è finito in carcere Ermanno D'Arienzo, arrestato per aver ucciso il 21 dicembre del 2020, a Sabaudia, Fabrizio Moretto. I carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Latina, guidati dal maggiore Antonio De Lise, hanno chiuso il cerchio sul delitto maturato nell'ambito di una vendetta e ricostruito anche il primo omicidio da cui tutto era partito, quello di Erik D'Arienzo, morto a settembre dello stesso anno per un violento pestaggio.

Il proposito era quello di vendicare la morte del figlio, "tradito e lasciato morire" dai suoi stessi amici, per un debito di droga non pagato. Nel mirino c'è appunto Fabrizio Moretto, considerato dagli investigatori il "mediatore" tra Erik e un uomo di Priverno che gli aveva fornito la droga. Nell'ordinanza il giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota ricostruisce ogni passaggio del primo delitto, le versioni discordanti di Fabrizio e Andrea Moretto e di Andrea Tarozzi, il risentimento maturato dai coniugi D'Arienzo, il proposito di vendetta. E poi delinea la personalità dell'arrestato. Ermanno D'Arienzo, è del resto un uomo di elevata "caratura criminale", un personaggio storico della criminalità locale e "uno dei soggetti con maggiore personalità delinquenziale della città di Latina, tanto da conquistarsi rispetto e riverenza anche in ambito provinciale".

La sua escalation inizia negli anni '80. Per tutti era "Topolino", coinvolto in un'inchiesta sugli "uomini d'oro", una banda che aveva messo a segno colpi miliardari. Il gip scrive che nel tempo D'Arienzo ha assunto una caratura criminale di maggiore spessore, in un continuo crescendo nonostante sia stato diverse volte sottoposto a misure di prevenzione della sorveglianza speciale. Ha commesso reati di rapina, estorsione, violazione della legge sulle armi e droga, nonché associazione a delinquere e tentato omicidio, "attestando nelle sue condotte un animo spietato e cinico". Da tempo era residente a Sabaudia ma negli anni aveva evitato di farsi vedere in pubblico con pregiudicati del luogo". "Ciononostante dopo l'omicidio del figlio - si legge - si è esposto al pubblico riallacciando rapporti con esponenti del suo calibro criminale per avere evidentemente una loro collaborazione nell'individuazione del responsabile dell'omicidio del figlio da giustiziare".

Ermanno D'Arienzo è inoltre legato alla famiglia Travali, essendo il padre di Angelo Travali, nato dalla relazione con Maria Grazia Di Silvio. E anche sui Travali può contare per "trovare appoggio nei confronti dei restanti indagati per l'omicidio di Erik, Andrea Moretto e Andrea Tarozzi". "La sua pericolosità - scrive ancora il giudice per le indagini preliminari - porta a ritenere che possa nuovamente colpire per vendicarsi ancora della morte del figlio perché non ha nessuna remora a uccidere".

Fabrizio Moretto è stato giustiziato a pochi metri da casa sua, su via della Tartaruga a Bella Farnia, mentre rientrava alla guida del suo motorino. A terra un bossolo di una semiautomatica calibro 7,65. L'abitazione dei coniugi D'Arienzo dista poco più di un chilometro e mezzo in linea d'aria da quella della vittima, una distanza che D'Arienzo ha probabilmente percorso a piedi nei campi subito dopo aver esploso il colpo mortale.