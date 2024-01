Dopo le piogge cede l’argine, strada chiusa a Terracina. Primi sopralluoghi del Comune

Si fanno sentire sul territorio di Terracina gli effetti per il maltempo di questi giorni. Nelle scorse ore si è resa necessaria la chiusura di un tratto di via Ponte Rosso: a causa delle abbondanti piogge infatti ha ceduto l’argine del fiume e parte della strada è collassata.

E’ accaduto nel pomeriggio di domenica 7 gennaio. Nell’immediato il tratto fino all’intersezione con via Pantanelle è stato chiuso per motivi di sicurezza. Immediato l’intervento dell’amministrazione che subito già ieri si è recata sul posto per poi tornare in via Ponte Rosso oggi per un nuovo sopralluogo con i tecnici del Comune e alla presenza del sindaco di Terracina Francesco Giannetti e degli assessori Claudio De Felice e Vincenzo Di Girolamo.

La stessa amministrazione anche attraverso una nota ha spiegato di essersi “immediatamente attivata per comprendere l’entità del danno, le cause, i possibili ulteriori sviluppi negativi e quali rimedi porre in essere, auspicando l’indispensabile concorso di tutti gli enti interessati.

Nel rispetto del principio di trasparenza - concludono dal Comune - verranno comunicati a breve i successivi aggiornamenti”.