Christian Sodano spara nove colpi e uccide madre e figlia, in questura ammette tutto

Nove colpi esplosi, tanti ne mancano dal caricatore della pistola d'ordinanza di Christian Sodano, che ieri, poco dopo le 17, ha ucciso Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, madre e sorella di Desirée, la sua fidanzata. Poche ore dopo gli investigatori della squadra mobile di Latina lo hanno trovato in un appartamento di Latina, nel quartiere Q4, dove si era rifugiato dopo essere fuggito da Cisterna. I poliziotti, diretti dal vicequestore Mattia Falso, sono andati a colpo sicuro dopo aver raccolto informazioni sul ragazzo e si sono presentati in casa di uno zio, in via Sgambati, dove spesso restava a dormire.

Alla vista degli agenti non ha opposto resistenza, è entrato nell'auto di servizio e ha raggiunto gli uffici della questura, dove è stato interrogato a lungo. Alla fine ha ammesso tutto, non poteva fare altro. E ha fornito agli investigatori la sua ricostruzione di quanto era accaduto. I poliziotti hanno trovato e sequestrato l'arma, alcuni indumenti trovati nell'abitazione del capoluogo e anche la sua auto, dove sarebbe stato rinvenuto uno dei proiettili esplosi. Tutto il materiale sequestrato sarà sottoposto ad analisi e accertamenti, mentre proseguono anche oggi i sopralluoghi degli esperti della Scientifica per ricostruire con esattezza la dinamica della strage, da cui Desirée è riuscita a salvarsi chiudendosi in bagno.

Christian Sodano, 27 anni, originario di Minturno è un giovane maresciallo della guardia di finanza, in servizio a Ostia, alla caserma del porto. I colleghi lo descrivono come una persona riservata, che parlava poco della sua vita privata, soprattutto sul lavoro. Orfano di padre e madre, lui finanziere e lei poliziotta, persi entrambi nel giro di pochi anni. Era ormai di casa per la famiglia di Desirée, con la quale la storia continuava nonostante qualche turbolenza. Proprio la notte prima degli omicidi era rimasto a dormire da lei. Ieri però il litigio, nel quale sono intervenute anche la madre e la sorella della ragazza, probabilmente per difenderla e allontanarlo. A quel punto lui ha impugnato la sua pistola d'ordinanza e ha aperto il fuoco.