Cibi etnici, non conformi due distributori su tre in provincia. Sequestrate 2 tonnellate di prodotti

Cibi privi di tracciabilità, in cattivo stato di conservazione o detenuti in locali con scarsa carenza igienica: questo quanto scoperto dai carabinieri del Nas nella provincia di Latina nel corso di una serie di controlli che hanno interessato alcuni distributori di alimenti etnici. L’operazione, che ha toccato anche il territorio pontino, rientra in una più vasta attività a livello nazionale condotta dai militari dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità e i cui risultati sono stati resi noti oggi, 7 giugno, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare.

I carabinieri del Nas di Latina hanno effettuato controlli nella provincia pontina e in quella ciociara: al termine delle ispezioni sono state contestate 14 sanzioni amministrative, per un valore complessivo di oltre 19mila euro, e sequestrate 2 tonnellate di prodotti alimentari (prodotti ittici, carnei, vegetali etc.) perché non idonei al consumo per un valore commerciale di circa 10 mila euro.

I controlli nella provincia di Latina

Per quanto riguarda specificatamente la provincia di Latina, sono stati effettuate ispezioni in 15 distributori di alimenti etnici e 10 di questi sono risultati non conformi per carenze igienico-sanitarie e strutturali. Per tali criticità è stata interessata l’Asl per le prescrizioni di competenza finalizzate al ripristino dei requisiti di legge, mentre sono state irrogate sanzioni pecuniarie per 14mila euro. Poi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 1.750 chili di prodotti alimentari poiché in parte privi di tracciabilità, in parte detenuti per la vendita/somministrazione, in violazione delle procedure di autocontrollo Haccp. Nel corso delle attività è stato constatato anche l’uso di un magazzino abusivo di stoccaggio dei prodotti, di depositi in pessime condizioni igienico-sanitarie, ambienti mancanti dei minimi requisiti sanitari, strutturali e di sicurezza per i lavoratori, che hanno comportato l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività a carico di un esercizio commerciale situato comune del sud pontino.

La Giornata mondiale della sicurezza alimentare

La “Giornata mondiale della sicurezza alimentare” che si celebra il 7 giugno è stata istituita nel 2019 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) e Codex Alimentarius e dal Ministero della Salute. L’intensa attività sviluppata dalla Specialità dell’Arma, d’intesa con il Ministero della Salute, ha consentito, nell’ultimo anno, di sottrarre dalle tavole degli italiani oltre 8mila tonnellate di alimenti irregolari di varia natura (prodotti ittici, lattiero-caseari, carne, prodotti da forno e cereali, bibite e bevande), a causa di ignota provenienza, pessime condizioni igienico-sanitarie, stoccaggio in ambienti non adeguati, presenza di evidenti segni di alterazione o con date di scadenza superate, per un valore complessivo di oltre 34 milioni di euro. Nel complesso sono state eseguite circa 27mila ispezioni nei confronti dell’intera filiera agroalimentare (produzione, distribuzione e ristorazione), rilevando irregolarità in oltre 10mila strutture ispezionate (il 37%). Nel corso dei controlli sono state accertate 16.118 violazioni alle normative nazionali e comunitarie che disciplinano l’igiene e la sicurezza degli alimenti.

I controlli in tutta Italia

In particolare, nelle ultime settimane, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, ha eseguito una campagna di controllo mirata al contrasto delle forme illecite di commercializzazione proprio di prodotti etnici importati e distribuiti su ampie aree del territorio nazionale. Le verifiche da parte dei carabinieri del Nas sono state effettuate presso grossisti e distributori di alimenti etnici; nello specifico sono stati effettuate 700 ispezioni che hanno determinato l’accertamento di irregolarità in 329 strutture (pari al 50% circa degli obiettivi controllati), a seguito delle quali sono state segnalate alla Autorità Giudiziaria e Sanitaria oltre 300 operatori di settore e contestate 540 sanzioni amministrative, per un valore complessivo di oltre 500mila euro. Nel complesso, sono state sequestrate 200 tonnellate di prodotti alimentari (prodotti ittici, carnei, vegetali etc.) poiché non idonei al consumo in quanto privi di tracciabilità, in cattivo stato di conservazione e o detenuti in locali interessati carenze igieniche e/o con etichettatura irregolare, per un valore commerciale di circa 4 milioni di euro.