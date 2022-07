Ciclista trovato morto in strada, forse stroncato da un malore

E' stato trovato senza vita sulla via Cisternense, nel territorio di Lanuvio. L'uomo è un ciclista di 63 anni residente ad Aprilia. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. All'arrivo dell'ambulanza del 118 però per l'uomo non c'era più nulla da fare e i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili.

Tutto è accaduto poco prima delle 8 di questa mattina, 26 luglio. Sul posto anche le pattuglie della polizia stradale di Albano.Il corpo era riverso sulla strada, accanto la sua bicicletta. Si ipotizza che il 63enne sia stato stroncato da un malore, ma sarà l'autopsia a chiarire la causa del decesso.