Bomba della seconda guerra mondiale sotto al cimitero di Cisterna: la scoperta durante i lavori

Un ordigno bellico riaffiorato a Cisterna nel corso di alcuni lavori al cimitero comunale. E' accaduto questa matina; si tratta di una bomba da mortaio della seconda guerra mondiale rinvenuta proprio nel corso di alcuni interventi. Solo qualche giorno fa, sempre a Cisterna, circa 100 chili di tritolo, risalenti al secondo conflitto mondiale, erano stati scoperti durante i lavori di rifacimento del Ponte Moscarello.

L’ultimo ritrovamento è avvenuto intorno alle 9.30 di oggi, mercoledì 10 maggio, mentre erano in corso gli interventi del Comune per la riparazione di una perdita idrica in una zona prossima al lotto V, area posta al centro del cimitero.

“Durante lo scavo a terra - spiegano dall’Amministrazione -, la benna del mezzo meccanico ha riportato alla luce una bomba da mortaio, apparentemente in buono stato di conservazione e inesplosa. Per precauzione il cimitero è stato chiuso al pubblico e delimitata l’area di ritrovamento dell’ordigno”.

Il Comando di polizia locale ha attivato le opportune procedure informando dell’accaduto la Prefettura di Latina che ha chiesto l’intervento degli artificieri. Salvo imprevisti, fanno sapere ancora dal Comune, le visite all’interno del cimitero potranno riprendere nel pomeriggio.