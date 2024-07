Ubriaca dà in escandescenze al bar, picchia gli agenti e il titolare

Ubriaca ha cominciato a dare in escandescenze all'interno di un bar di Cisterna molestando gli avventori presenti nel locale. Dopo la segnalazione al 112 sono intervenuti i poliziotti del commissariato che hanno provato a contenerla, ma per tutta risposta la donna è entrata di nuovo nel bar e ha preteso dal gestore altri alcolici. Al rifiuto di questi di somministrare altre bevande lo ha aggredito e si è poi scagliata anche contro gli agenti.

E' la disavventura capitata alcune sere fa in pieno centro, lugo Corso della Repubblica. La donna, in preda ai fumi dell'alcol, ha creato il panico all'interno del locale, pronunciando minacce e frasi offensive e aggredendo poi a calci e pugni i poliziotti e il gestore.

L'intervento degli agenti di polizia è finito con il suo arresto. In considerazione dell'accaduto il questore di Latina, nell'ambito di un'attività di prevenzione dei fenomeni legati alla "mala movida" ha emesso nei confronti della donna di Cisterna la misura del Daspo urbano, che le vieta per due anni di frequentare locali pubblici del centro di Cisterna. In caso di violazione la donna rischia la reclusione da sei mesi a due anni e una multa dagli 8mila fino ai 20mila euro.