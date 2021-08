Cisterna, aggredito con un bastone e derubato del portafoglio: arrestato un 47enne

L’uomo deve rispondere di rapina aggravata in concorso; ha agito con la complicità di altre tre persone che, fuggite, sono in via di identificazione da parte dei carabinieri che indagano

Aggressione e rapina nella notte nei confronti di un uomo di origini indiane: un episodio che a Cisterna ha portato all’arresto di un 47enne, anche lui nato in India ma domiciliato a Sermoneta.

Come detto tutto è accaduto nella notte: secondo quanto ricostruito dai militari della locale Stazione il 47enne, insieme ad altri tre individui in corso di identificazione, ha aggredito con un bastone il proprio connazionale rubandogli il portafoglio con all’interno la somma di 400 euro.

Poi la fuga con l’uomo che è stato rintracciato sai carabinieri a poca distanza dal luogo dove sono avvenuti i fatti. Arrestato per rapina aggravata in concorso, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata di domani, 25 agosto, come disposto dal pubblico ministero Marco Giancristofaro.