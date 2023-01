Rapina e pestaggio a un ospite della casa famiglia

Un'aggressione e una rapina sono stati consumati all'interno di una casa famiglia di Cisterna in cui vengono realizzati progetti di supporto all'abitare rivolti a pazienti che sono in carico al Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Latina. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 gennaio, due individui si sono introdotti all'interno dell'appartamento che ospita il servizio "Dalla stazione alla casa di Eugenio", al piano terra di un palazzo in Piazza Martiri della Libertà, poco lontano dalla stazione ferroviaria.

I malviventi, una volta entrati, hanno immobilizzato l'ospite della struttura derubandolo della somma di 200 euro. Poi, non contenti del bottino, si sono scagliatti contro la vittima colpendola con violenza all'addome e sul volto. L'uomo, sanguinante e dolorante e con il volto tumefatto dalle botte ricevute, è riuscito poco dopo a richiamare l'attenzione dei vicini ed è stato sottoposto alle cure del caso nella Casa di cura Città di Aprilia. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri coadiuvati dal comando della polizia locale. Saranno analizzate le riprese del sistema di videosorveglianza della zona per individuare i responsabili.

Intanto, dal sindaco di Cisterna Valentino Mantini arriva una ferma condanna. "È stato compiuto un atto di una violenza assurda, quasi accanimento – dichiara Mantini -. La casa famiglia attraverso il progetto di supporto all’abitare, frutto di un lavoro sinergico e continuativo tra i Servizi Sociali comunali e il Dipartimento di Salute Mentale, è presente in quel luogo sin dal 2008 ed è pienamente inserito nel quartiere e accolto con favore dai condomini costituendo un eccellente esempio di riuscita integrazione e autonomia del paziente con la comunità. Come rappresentante dell’istituzione locale, condanno pienamente l’accaduto e qualora fossero individuati i responsabili e avviato un procedimento giudiziario, il Comune di Cisterna è pronto a costituirsi parte civile".