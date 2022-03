Insulti e minacce a sfondo razziale a un cittadino indiano: Daspo urbano per un 46enne

Un nuovo Daspo urbano è stato emesso dal questore di Latina Michele Spina dopo un'attenta valutazione degli atti di indagine della divisione anticrimine della polizia. Il destinatario del provvedimento è un cittadino italiano responsabile di aver aggredito con calci e pugni un cittadino indiano all'esterno di un pub del centro storico di Cisterna.

La vittima era stata minacciata e insultata con frasi e offese a sfondo razziale. Il tempestivo intervento della volante del commissariato e le successive indagini hanno consentito agli agenti di identificare l'aggressore, un 46enne già noto per i suoi precedenti, e di denunciarlo in stato di libertà per lesioni e minacce aggravate da motivazioni razziali. Contestualmente l'uomo è stato anche arrestato per essersi scagliato con violenza contro i poliziotti intervenuti sul posto, provocando lesioni ad uno di loro.

Anche in questo caso, come già avviene in ambito sportivo, si è fatto ricorso allo strumento del Daspo urbano per due anni, che impone il divieto di frequentare locali pubblici quali pub, bar e ristoranti ma anche discoteche e locali da ballo che si trovano nell'area del centro storico di Cisterna. In caso di violazione delle prescrizione imposte l'uomo rischia da 6 mesi a due anni di reclusione e una multa da 8mila a 20mila euro.