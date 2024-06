Picchiava l'anziana della quale doveva occuparsi: badante arrestata per maltrattamenti

Una donna di nazionalità georgiana è stata arrestata a Cisterna con l’accusa di maltrattamenti ai danni dell’anziana presso la quale lavorava e della quale doveva occuparsi come badante.

Ad intervenire sono stati i carabinieri della locale stazione in seguito alla segnalazione del figlio che, insospettito dal peggiorare delle condizioni psicologiche della madre, diventata partcolarmente remissiva e da alcuni segni sul viso, ha deciso di installare delle telecamere all'interno dell'abitazione nel centro di Cisterna. E le riprese hanno confermato i sosspetti. La vittima, non completamente autonoma, veniva picchiata abitualmente soprattutto alla testa dalla straniera in un crescendo di violenza: i sanitari del 118 che l'hanno visitata hanno infatti riscontrato un ematoma cerebrale, lividi sul volto ed alcune ferite vicino alla bocca conseguenza dei maltrattamenti cui è stata sottoposta.

La straniera è stata quindi arrestata con l’accusa di maltrattamenti su provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese.