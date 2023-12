Rotatoria tra l'Appia e via Ninfina: il Consiglio approva il progetto

Il consiglio comunale di Cisterna ha approvato il progetto di fattibilità per la messa in sicurezza dell’intersezione al km 57+670 dell'Appia con l’eliminazione dello svincolo a raso mediante la realizzazione di una rotatoria. Un progetto che prevede, all'intersezione tra l'Appia, la sp Ninfina e via Artemide, la realizzazione di una rotatoria con un diametro esterno di 40,00 m. Il costo complessivo ammonta a 625.146 euro.

Per questo intervento lo scorso 3 aprile è stato sottoscritto, tra il Comune di Cisterna di Latina, la Provincia di Latina e l’Anas, un protocollo di intesa nel quale sono rappresentati gli adempimenti tra le parti. "Con il protocollo d’intesa – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Santilli - l’Anas ha provveduto ad inserire nella propria programmazione l’intervento per il relativo finanziamento assumendo il ruolo di soggetto attuatore/stazione appaltante dell’esclusiva fase dell’intervento definendo le procedure di appalto, la direzione dei lavori, la realizzazione e il collaudo delle opere, mentre il Comune di Cisterna, finanziatore della progettazione dell’opera, è divenuto il soggetto attuatore della progettazione nonché della richiesta e del conseguimento delle autorizzazioni, e dei pareri d’ambito necessari per l’approvazione del progetto e l’appaltabilità delle opere".

Con l’approvazione in Consiglio del progetto di fattibilità, propedeutico all’appalto del lavoro da parte dell’Anas, è stata adottata la variante urbanistica per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.