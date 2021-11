"Basta violenza sulle donne": Cisterna in marcia nella Giornata del 25 novembre

Cisterna in marcia per dire basta alla violenza contro le donne. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Mga Studios, accademia di arte e spettacolo, in collaborazione con la Consulta delle donne di Cisterna, organizza una manifestazione che ha l'obiettivo di coinvolgere le scuole e le giovani generazioni su questo tema. Proprio la città di Cisterna, in seguito ai terribili fatti di cronaca degli ultimi anni che hanno profondamente scosso l'intera comunità, mostra una grande sensibilità al dramma che coinvolge le donne di ogni età.

La Mga Studios, insieme alla Consulta delle donne, organizza dunque una giornata di eventi, con un corteo e una tavola rotonda che riunirà tutti i professionisti che in diversi ambiti lavorano al contrasto della violenza di genere. Nel corso della marcia ci saranno alcuni particolari momenti dedicati alla rappresentazioni a cura di Mga Studios e delle scuole che partecipano all'evento.

Il corteo intitolato: "Cisterna in marcia per dire basta" si snoderà lungo il centro cittadino, da Corso della Repubblica fino a piazza XIX marzo. Un unico volto: i partecipanti indosseranno infatti indumenti di colore nero e uan maschera bianca con un volto dipinto. La maschere saranno realizzate dagli alunni delle scuole sulla base dei prototipi forniti da Mga Studios. L'accademia di arte e spettacolo offre poi un laboratorio di teatro gratuito rivolto agli studenti con l'obiettivo di creare un lavoro mirato sul tema da presentare proprio in occasione del 25 novembre. A questa attività si unirà anche la raccolta di temi ed esperienze brevi, in forma anonima, sul tema della violenza di genere. La tavola rotonda è invece in programma nel palazzo comunale a partire dalle 17.

Gli eventi in programma anche ad Aprilia

In occasione del 25 novembre anche il Comune di Aprilia organizza un momento di riflessione e dialogo tra istituzioni e soggetti del terzo settore, che si terrà nel pomeriggio di giovedì, a partire dalle ore 17. L’evento, organizzato in modalità videoconferenza, sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’ente e poi condiviso sui canali social istituzionali. Il tema scelto per quest’anno è “Una rete per la gestione delle donne in emergenza: strategie comuni per il contrasto e l’emersione della violenza di genere”. Nel corso dell’iniziativa sarà proiettato il video “Canción sin miedo" ukulele cover a cura di Ottocorde Ukulele Duo - Alessandra Scaraggi e Uliano Bruner. L’evento è patrocinato da Anci Lazio. Un’ora prima, intorno alle ore 16, sarà scoperta una panchina rossa presso il parco Europa del Quartiere Toscanini, donato dalla Sezione Soci Unicoop Tirreno Lazio Sud.