Operazione antidroga dei carabinieri: sequestrati bulbi di papavero da oppio

Nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio e dei servizi di controllo pianificati dal reparto territoriale di Aprilia, i militari della stazione di Cisterna hanno concluso un'operazione antidroga e arrestato due persone.

In particolare i carabinieri hanno scoperto 75,30 grammi di bulbi di papavero da oppio già essiccato. La sostanza era in parte già polverizzata e dunque pronta per la vendita al dettaglio. Lo stupefacente era nella disponibilità di due cittadini di nazionalità indiana, arrestati dai militari e ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.