Presa a pugni e minacciata di morte dal compagno dopo i festeggiamenti di Capodanno

Aggredita dal compagno nella notte di Capodanno. Una donna è finita in ospedale, alla clinica Città di Aprilia, a causa dei colpi ricevuti,e i sanitari hanno allertato i carabinieri per comprendere cosa fosse accaduto. La vittima, accolta dai militari, ha trovato il coraggio di reagire e di denunciare. Secondo la ricostruzione, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, dopo i festeggiamenti, il compagno l'ha afferrata per i capelli e ha iniziato a colpirla con violenza con pugni sul volto minacciandola di morte.

Solo la sua rapida reazione ha potuto evitare il peggio. La donna infatti è riuscita a divincolarsi e a fuggire, trovando subito rifugio nell'abitazione del figlio. La mattina dopo si è recata al pronto soccorso, dove è stata curata per le fratture multiple sul volto, giudicate guaribili in 30 giorni. La vittima ha spiegato ai carabinieri che sin dall'inizio della relazione il compagno l'aveva minacciata e aggredita e che per timore di ulteriori ripercussioni in rare occasioni aveva denunciato quando accadeva. Acquisite tutte le informazione e ricostruito il quadro delle violenze consumate fra le mura domestiche, i militari hanno quindi proceduto ad arrestare l'uomo, un 43enne di Cisterna, ora trasferito nella casa circondariale di Latina.

Resta alta la guardia delle forze dell'ordine sul problema della violenza di genere, per il quale è necessaria la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori e delle vittime, ma anche della cittadinanza, invitata a "fare rete" e ad allertare il numero unico per le emergenze 112. L'Arma invita inoltre le vittime a denunciare, ricordando loro che saranno accolte in un ambiente protetto.