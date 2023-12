Specializzata in furti in appartamento: ladra seriale rintracciata in provincia

E' stata rintracciata e arrestata a Cisterna, nella notte tra il 16 e il 17 dicembre, una donna di 22 anni sui pendeva un ordine di esecuzione pene concorrenti emesso a settembre scorso dalla procura di Milano- Ufficio esecuzioni penali.

La giovane donna è finita agli arresti dopo essere stata rintracciata sul territorio dagli agenti del commissariato di Cisterna. Dovrà scontare una pena definitiva residua, dovuta a un cumulo di singole condanne concorrenti, a quattro anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione. La ragazza è stata anche condannata a pagare 2.362 euro di multa. Era specializzata in furti in appartamento e agiva nel Nord Italia, tra Milano e Bologna, e anche nel Sud, a Brindisi, città in cui è stata più volte arrestata, processata e condannata per furto.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata condotta nel carcere di Rebibbia dove sconterà la sua detenzione.