Trovato in casa con 20 grammi di cocaina e materiale per confezionare le dosi: arrestato 40enne a Cisterna

Un 40enne è stato arrestato a Cisterna dai carabinieri della stazione del luogo nell'ambito di un'attività investigativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti. Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare l'uomo è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina contenuti all'interno di diversi involucri e materiale per il taglio e il confezionamento.

Nell'ambito dello stesso blitz all'interno dell'appartamento i militari hanno denunciato anche la convivente del 40enne. L'arresto è stato convalidato e per l'uomo è stato disposta la misura degli obblighi di firma in attesa dell'udienza fissata per il mese di marzo.

A Terracina invece è stato denunciato un 31enne per detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri lo hanno scoperto con 16 grammi di hashish e materiale per confezionare le dosi.