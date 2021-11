Aveva droga e una pistola con matricola abrasa, spacciatore in manette

Un pregiudicato è stato arrestato nell’ambito di uno specifico servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei poliziotti della Squadra Mobile di Latina. F.G., 59 anni, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma clandestina, ricettazione e possesso abusivo di munizionamento.

L’arresto costituisce l’esito di una specifica attività di monitoraggio del territorio, con particolare riferimento alla lotta allo spaccio di stupefacenti. All’arresto dell’uomo si è arrivati in seguito della perquisizione personale e locale effettuata che ha consentito di rinvenire circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nel corso della perquisizione, oltre allo stupefacente, è stato inoltre rinvenuto e sottoposto a sequestro altro materiale necessario per l’attività di spaccio vale a dire sostanza da taglio, due bilancini di precisione e prodotti per il confezionamento delle singole dosi destinate allo spaccio.

In una cavità è stata inoltre recuperata una pistola semiautomatica priva di matricola giacché rimossa mediante punzonatura. Sono inoltre stati recuperate oltre 70 cartucce per pistola e circa 20 munizioni per fucile calibro 12, illegittimamente possedute.

L’uomo è stato portato in carcere in attesa dell’interrogatorio da parte del magistrato.