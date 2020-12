Minacce e botte alla moglie: marito violento finisce in carcere

Un arresto a Cisterna per il reato di maltrattamenti in famiglia. In carcere è finito un uomo, A.P. le sue iniziali, che si trovava già agli arresti domiciliari. Il nuovo provvedimento è scattato in esecuzione di un'ordinanza emessa il 2 dicembre dal tribunale di Latina.

Vittima di reiterate minacce, percosse e maltrattamenti, la moglie. L'indagine dei militari scaturisce dalla denunce presentate dalla donna e dalla ricostruzione dei ripetuti soprusi che era costretta a vivere in casa. L'uomo è stato ora trasferito nella casa circondariale di Vasto, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.