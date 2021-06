Centrale di spaccio su un terreno, arrestato pusher 70enne: "Non riuscivo a vivere dignitosamente"

Gli agenti del commissariato di Cisterna lo hanno monitorato per molto tempo e poi lo hanno bloccato mentre raggiungeva il terreno in cui aveva lasciato dei cani da guardia

Un anziano spacciatore è stato arrestato a Cisterna dagli agenti del commissariato, trovato in possesso di 25 grammi di cocaina, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e 500 euro, probabile provento della vendita dello stupefacente.

Le indagini erano state avviate da tempo e gli agenti erano sulle tracce dell'uomo, 70enne, che aveva allestito una centrale di spaccio in un terreno alla periferia di Cisterna, presidiato da alcuni cani di grossa taglia. Individuato l’appezzamento di terreno i poliziotti hanno atteso pazientemente che l’anziano arrivasse, a bordo di un furgone, per poi bloccarlo immediatamente. L'uomo ha cercato subito di giustificare la sua presenza raccontando di dover portare il cibo agli animali. Tuttavia, nella busta con gli avanzi destinati ai cani, gli agenti hanno rinvenuto anche un quantitativo di sostanza da taglio per stupefacenti.

L’ulteriore perquisizione personale ha poi consentito di rinvenire altra droga, già divisa in dosi pronte alla vendita e occultate negli slip. All’interno di una baracca che si trova sul terreno invece è stato trovato anche l’occorrente per il confezionamento, compreso un bilancino di precisione. Al 70enne non è rimasto altro che ammettere tutto, giustificando la sua attività di spaccio con il suo scarso reddito che non consentiva, a suo dire, di vivere dignitosamente. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.