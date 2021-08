Preso con mezzo chilo di hascisc, pusher 49enne arrestato per spaccio

La sostanza stupefacente è stata scoperta nel corso di una perquisizione domiciliare insieme agli strumenti per il confezionamento

E’ stato trovato in possesso di quasi mezzo chilo di hascisc e arrestato dai carabinieri in un’operazione antidroga a Cisterna. E’ accaduto nella notte tra lunedì e martedì quando i militari del locale comando stazione nell’ambito di una preordinata attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 49enne del posto.

Nel corso di una perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti 460 grammi di hashish suddivisi in panetti oltre al materiale per il confezionamento. Il 49enne è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la droga posta sotto sequestro mentre proseguono le indagini per cercare di definire meglio l’attività del pusher.