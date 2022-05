Notte di atti vandalici nelle scuole di Cisterna, individuati i responsabili: sono tre minorenni

Atti vandalici in serie compiuti a Cisterna in rapida sequenza nella notte del 26 aprile scorso, che hanno preso di mira gli istituti scolastici Plinio il Vecchio e Volpi. Le indagini tempestive del personale del commissariato di polizia hanno in breve tempo portato all'individuazione dei responsabili dei danneggiamenti.

L’attività degli investigatori della polizia di Stato è stata realizzata anche attraverso una capillare e meticolosa analisi dei sistemi di videosorveglianza, ubicati nelle adiacenze delle due scuole, l’audizione di testimoni e il monitoraggio delle piattaforme social, su cui non di rado i giovani sono postano le loro scorribande. I tre responsabili sono minorenni, due dei quali addirittura sotto i 14 anni e dunque non imputabili. I tre, approfittando della chiusura dei plessi, si sono introdotto nei locali per danneggiare interni e arredi, contando sul fatto di non essere scoperti.

Per tutti e tre è scattata però la segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minori di Roma.