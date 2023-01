Oltre 7mila sanzioni in un anno e 200 sequestri: l'attività della polizia locale a Cisterna

Oltre 7000 sanzioni, 200 fermi e sequestri amministrativi per violazioni al Codice della strada, 261 verbali per veicoli non sottoposti a revisione e 174 per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, 293 sanzioni per abbandono di rifiuti e 329 verbali per violazioni amministrative, oltre a circa 250 tra interventi e richieste per la tutela degli animali. Sono solo alcuni dei numeri raccolti dalla polizia locale di Cisterna nell’anno appena trascorso. A presentare il bilancio è stato il comandante, primo dirigente della polizia locale Raoul De Michelis, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono del Corpo.

L'attività registra 3373 interventi gestiti dalla centrale operativa e dalle pattuglie esterne. "Questi numeri – ha spiegato il comandante Raoul De Michelis – non riescono a rappresentare né a far ben comprendere il ciclo quotidiano in cui si svolge il contesto lavorativo della polizia locale, ma rappresentano il bilancio su cui baseremo le nostre linee di intervento per l’anno in corso. Vorrei sottolineare – ha aggiunto il comandante – i risultati positivi nell’ambito della sicurezza urbana, con l’individuazione di soggetti dediti alla commissione di reati presenti sul territorio, ma anche di tutti coloro che incivilmente abbandonano i rifiuti dove è vietato. Si tratta nell’insieme di attività di prevenzione di fondamentale importanza, deterrenti per la commissione di ulteriori reati e in questo riveste particolare importanza la presenza attiva delle pattuglie della polizia locale".