Sorpreso con mezzo etto di cocaina, 42enne di Cisterna arrestato per spaccio

Un 42enne di Cisterna è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica perché trovato in possesso di oltre 50 grammi di cocaina.

L’uomo è incappato in un servizio del locale comando dei carabinieri finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope e in seguito ad una perquisizione sia personale che successivamente dell’auto e dell’abitazione è stato trovato in possesso di 52,8 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, quattro telefoni cellulari, la somma di 3340 euro in contanti oltre al materiale per il confezionamento delle dosi.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre il 42enne è stato arrestato in attesa del processo per direttissima.