Ispezioni negli obitori: a Cisterna i Nas scoprono carenze igieniche nella sala autopsie

In seguito all'ispezione il servizio di prevenzione dalla Asl ha disposto l'immediata sospensione del funzionamento della sala settoria

Da Torino a Palermo 375 obitori controllati dai carabinieri del Nas nell'ambito delle verifiche per il rispetto delle misure di prevenzione al contagio da Covid-19. Le verifiche sono state eseguite anche in provincia di Latina.

Oggetto di ispezione 375 tra obitori e camere mortuarie interni alle strutture ospedaliere, nonché analoghe aree adibite al commiato, riconducibili ad imprese funebri private e relativi servizi cimiteriali, rilevando irregolarità in 85 di questi. Complessivamente sono stati deferiti alle autorità giudiziarie 23 persone e segnalati alle autorità amministrative ulteriori 78, tra dirigenti di strutture sanitarie ed ospedaliere nonché titolari di imprese funebri private per violazioni della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, inosservanza degli obblighi della normativa anti-covid e delle leggi regionali e di polizia mortuaria, contestando 102 sanzioni penali ed amministrative.

I controlli hanno riguardato in particolare il cimitero comunale di Cisterna. In seguito all'ispezione del Nas, il servizio di prevenzione della Asl pontina ha disposto l'immediata sospensione del funzionamento della sala settoria e della cella frigorifero ubicate all'interno della camera mortuaria del cimitero. Il provvedimento è scaturito per le gravi carenze igienico-strutturali accertate dal nas nel locale deputato allo svolgimento delle autopsie. Il gestore è stato segnalato all'Autorità Sanitaria.