Trovato con una mazza da baseball nell'auto: denunciato dalla polizia

L'uomo era già stato arrestato nei mesi scorsi per droga ed era stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora a Cisterna

E' stato fermato a Cisterna dagli agenti del commissariato di polizia e trovato in possesso di una mazza da baseball che aveva nascosto nel cofano della sua auto. L'uomo, originario di Priverno, è stato denunciato in stato di libertà per porto di arma impropria.

Alcuni mesi fa era stato arrestato sempre dai poliziotti del commissariato di Cisterna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora a Cisterna.