Controlli sulle strade: cinque denunce per guida senza patente. Scovata coppia che truffava gli anziani

Da dicembre ad oggi la polizia locale di Cisterna ha intensificato sul territorio l'attività di controllo della circolazione stradale e proprio grazie alla presenza delle pattuglie è stato possibile accertare diverse violazioni alle norme sulla circolazione stradale, con un dato preoccupante relativo alla guida senza patente o con patente revocata.

Da metà dicembre sono stati infatti cinque i casi accertati di guida senza patente. E spesso i soggetti sorpresi erano già gravati da precedenti di polizia e si trovavano sul territorio comunale con l’intento di commettere altri reati. Tra loro anche un minorenne straniero che tentava di convincere gli agenti di aver smarrito la propria patente di guida esibendo un foglio di denuncia. Ma un accertamento degli agenti presso gli uffici dell’ambasciata ha verificato che il ragazzo non aveva mai conseguito la patente di guida e che era già stato fermato per lo stesso reato. È pertanto scattata la denuncia per guida senza patente e anche per falso ideologico per le dichiarazioni rese in occasione della denuncia di smarrimento. L’auto condotta era inoltre priva di copertura assicurativa.

L’ultimo in ordine di tempo invece si trovava alla guida di un’auto già segnalata perché intestata a un prestanome. L’uomo, che si trovava in compagnia di una donna, ha dichiarato di essere stato scarcerato pochi giorni prima e di non aver ancora sostenuto gli esami per il conseguimento della patente. Ulteriori accertamenti hanno però permesso di rilevare che il veicolo era stato utilizzato nei giorni precedenti per commettere reati in altre zone d’Italia, per lo più truffe ai danni di anziani, ma i conducenti erano rimasti ignoti. Dalla comparazione delle foto rilevate nei luoghi in cui erano commessi i reati con quelle dei soggetti fermati a Cisterna, è emerso che si trattava delle stesse persone.

Il controllo alla circolazione stradale, attività peculiare della polizia locale, è stato affiancato ai controlli sul rispetto della normativa sulla prevenzione del contagio da Covid-19.